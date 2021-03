Rząd szykuje zmiany w programie szczepień. O kolejności może zdecydować PESEL

Pełnomocnik rządu ds. szczepień stwierdził w piątek, że chociaż do końca marca trafi do Polski mniej szczepionek niż pierwotnie zakładano, to rząd przygotowuje się do „dużego przyspieszenia w drugim kwartale”. - Mamy deklaracje producentów, które wierzymy, że zostaną zrealizowane na około 15 milionów szczepionek w drugim kwartale i dlatego też wprowadzamy pewne zmiany, które mają ułatwić przyspieszenie procesu szczepienia – mówił Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

Minister sprecyzował, że w przyszłym tygodniu w Sejmie zostanie wniesiona poprawka legislacyjna, która umożliwi kwalifikowanie pacjentów nie tylko lekarzom, tak jak do tej pory było, ale również stworzy możliwość dopuszczenia do kwalifikacji innych osób, przede wszystkim personelu medycznego. - To pozwoli nam stworzyć o wiele więcej zespołów szczepiennych, szczepiących, to pozwoli nam właśnie przyspieszyć narodowy Program Szczepień i jego realizację –stwierdził szef KPRM.

Ponad pół miliona mniej szczepionek

Na razie nie wiadomo jednak, czy będzie to możliwe, ponieważ szef KPRM przekazał, że firma AstraZeneca poinformowała dziś w nocy, iż do końca marca do Polski dotrze około 550 tysięcy mniej szczepionek w stosunku do ile miało zgodnie z planem dojechać. - My oczywiście - mówię o zespole realizującym Narodowy Program Szczepień - zrobimy wszystko, żeby to się nie odbiło na funkcjonowaniu i dostawach do punktów szczepień – zapewniał minister.

Dodał, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która zajmuje się logistyką, „zrobi wszystko, żeby jak najmniej zawirowań w dostawach było”. - Ale też prosimy państwa o zrozumienie, jeżeli nastąpiłyby pewne opóźnienia, przesunięcia terminów wizyt pacjentów, to one są właśnie spowodowane tą kolejną zmianą zafundowaną nam przez producenta szczepionki AstraZeneca, których tak, jak powiedziałem, będzie do końca marca o ponad pół miliona mniej – apelował Dworczyk.