Od kiedy nie będziemy musieli nosić maseczek na dworze? Minister zdrowia podał datę. W środę konferencja dotycząca nowych obostrzeń

- Dziś będzie kontynuacja trendu spadku zachorowań na koronawirusa- mówił minister zdrowia Adam Niedzielski i dodał, że "nie możemy po trzeciej fali zafundować sobie czwartej fali". Niedzielski zapowiedział także, że najprawdopodobniej w środę odbędzie się konferencja prasowa na której przekazane zostaną informacje o nowych obostrzeniach. Szef resortu zdrowia mówił także, kiedy może zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek na dworze.

- Trzeba pamiętać, że nie możemy po trzeciej fali zafundować sobie czwartej fali zachorowań. To nie jest ten czas, by podejmować decyzję luzujące- mówił we wtorek rano w Radiu ZET szef resortu zdrowia pytany o to, kiedy możemy się spodziewać odmrożenia gospodarki. - To, że spadają wskaźniki dot. liczby nowych zakażeń czy hospitalizacji, to jeszcze nie jest przesłanka, żeby z huraoptymizmem rzucić się w luzowanie obostrzeń- mówił.

- Trzeba poczekać, by sytuacja wróciła do normalności również w zakresie sektora medycznego - dodał. Przyznał jednocześnie, że może to być "przełom maja i czerwca". - Pod względem obciążenia infrastruktury szpitalnej, cały czas jesteśmy wysoko, wysoko ponad poziomem II fali- tłumaczył. - Punkt odniesienia w postaci dwudziestu kilku tysięcy hospitalizacji dopiero daje przestrzeń, żeby podejmować odważniejsze decyzje- mówił.

Pytany, kiedy rząd poinformuje społeczeństwo o nowych obostrzeniach, przyznał że „prawdopodobnie w środę zakomunikujemy ostateczną wersję, co jeszcze zmieni się w tygodniu przedmajkówkowym”. Niedzielski podkreślał, że priorytetem będzie powrót dzieci do szkół. - Jest plan z ministrem Czarnkiem, by uczniowie wrócili do szkół jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego- przyznał.

- W następnej kolejności będą pewnie przywrócone drobne usługi: fryzjerzy, branża beauty, drobne usługi, później może handel wielkopowierzchniowy, w perspektywie są też hotele, a na końcu restaurację i fitnessy- wymienił.

Niedzielski zapytany o to kiedy będzie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na dworze, odpowiedział, że "bliżej końca maja". - Według prognoz, w pierwszej połowie maja będziemy mieli mniej więcej 10 tys. nowych przypadków dziennie- mówił.

Nowa mutacja wirusa w Polsce Szef resortu zdrowia przyznał na antenie, że w Polsce odnotowano nigeryjską wersję wirusa oraz południowoafrykańską. Jednocześnie zaznaczył, że "dominującą jest cały czas mutacja brytyjska". Niedzielski ostrzegał, że "kolejne mutacje" mogą wywołać czwartą falę pandemii, jednak zaznaczył, żeby "nie kreślić tylko i wyłącznie czarnych scenariuszy".

Zakażenia z ostatnich dni: 19 kwietnia- 7 283 przypadki, (47,6 tys testów)

18 kwietnia- 12 153 przypadki, (65,4 tys testów)

17 kwietnia- 15 763 przypadki, (85,4 tys testów)

16 kwietnia- 17 847 przypadków, (83 tys testów)

15 kwietnia- 21 130 przypadki, (91,1 tys testów)

14 kwietnia- 21 283 przypadki, (99,9 tys testów)

13 kwietnia- 13 227 przypadków, (81,9 tys testów)

12 kwietnia- 12 013 przypadków, (58,4 tys testów)

11 kwietnia- 21 703 przypadki, (91,8 tys testów)

10 kwietnia- 24 856 przypadków, (105 tys testów)

