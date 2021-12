Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Co się zmieni dla klientów biur poróży? "Sytuacja jest praktycznie taka sama jak dotychczas"

W środę 1 grudnia 2021 roku weszły w życie nowe zasady dla podróżnych przyjeżdżających do Polski. Po pierwsze, utrzymany został podział na dwie kategorie krajów: pierwsza to państwa członkowskie Unii Europejskiej, strefy Schengen i Turcja, druga to kraje nienależące do wspólnoty i znajdujące się poza strefą Schengen. Dodatkowo pojawiły się oddzielne zasady dla przyjazdów z RPA, Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii i Zimbabwe.

- Polacy znów chętnie wyjeżdżają za granicę, a ponieważ większość turystów jest zaszczepiona, mogą podróżować tak, jak przed ogłoszeniem nowych zasad przekraczania granicy RP obowiązujących w Polsce od 1 grudnia- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Marzena German, Wakacje.pl. - Podkreślmy, zasady dla osób w pełni zaszczepionych, ozdrowieńców i dzieci do 12 roku życia, które podróżują pod opieką zaszczepionych dorosłych, nie zmieniają się- dodaje i wyjaśnia, że tak jak poprzednio, osoby te nie podlegają kwarantannie po powrocie do kraju.