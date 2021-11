Nowy trend wśród podróżujących po kraju. "To efekt wzrostu popularności krajowej turystyki w czasie pandemii"

IMGW wydał eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na najbliższe miesiące- od grudnia 2021 do marca 2022 roku. Sprawdź co nas czeka.

- Listopadowy długi weekend był dla wielu Polaków dobrą okazją, by zorganizować wypoczynek i wyjechać na kilka dni. 37 proc. turystów wybrało w tym okresie pobyt nad Bałtykiem. Powodem wyjazdów była najczęściej chęć regeneracji i skorzystania z hotelowych usług SPA&Wellness0 tłumaczy w rozmowie z AIP Tomasz Piszczako, prezes Travelist.pl. - Goście płacili za pokój od ok. 280 zł w hotelu 3-gwiazdkowym, do ok. 390 zł w hotelu 5-gwiazdkowym- dodaje.

Część osób postanowiło wybrać drugi koniec Polski. Na wyjazd w góry zdecydował się co piąty podróżny. Zgodnie z przewidywaniami, najczęściej odwiedzanym miejscem było Zakopane – stolica Tatr przyciągnęła tej jesieni tysiące gości. Dużym zainteresowaniem turystów cieszyła się ponadto położona w Beskidzie Śląskim Wisła, a także leżące w Karkonoszach Szklarska Poręba i Karpacz. - Głównym czynnikiem, który kształtował tę sytuację, były ceny, noc w hotelu na południu Polski była bowiem znacznie droższa, niż w innych regionach. Pokój z wyżywieniem w hotelu 3-gwiazdkowym kosztował ok. 370 zł, w 4-gwiazdkowym – ok. 450 zł, a w 5-gwiazdkowym nawet powyżej 500 zł- wylicza ekspert.