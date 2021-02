Niedzielski: Restrykcje utrzymane w całym kraju, nowe obostrzenia w Warmińsko-Mazurskim. Jest decyzja w sprawie maseczek i przyłbic

- Nadal podstawowym elementem pozwalającym nam się zabezpieczyć jest maseczka. Minister zachęcił podczas konferencji do korzystania z aplikacji ProteGOSafe i wietrzenia pomieszczeń. - Podstawowym elementem, który pozwala nam się skutecznie zabezpieczyć jest przede wszystkim maseczka i stosowanie reguły DDM. Chcemy tę regułę rozszerzyć do reguły DDMAW - "A" to aplikacja, a "W" to wietrzenie pomieszczeń- wyjaśnił.