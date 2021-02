Najnowsze dane o koronawirusie: Dwukrotny wzrost liczby zakażeń w ciągu doby. "Mamy bardzo dynamiczny wzrost z dnia na dzień"

Szef resortu zdrowia poinformował w TOK FM, że ostatniej doby mieliśmy 12 146 nowych zakażeń. - Trzeba to przede wszystkim odnosić do wyniku, który był tydzień temu. Tydzień temu to było 8,7 tysiąca. Mamy bardzo dynamiczny wzrost z dnia na dzień i w porównaniu do poprzedniego tygodnia– mówił.