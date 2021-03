Niedzielski: Powrót obostrzeń w województwie pomorskim i przedłużenie w województwie warmińsko- mazurskim. Co z resztą kraju?

Wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła. Wizja lokalna stwierdziła, dlaczego zginęło dwóch górników. Co spowodowało, że zawalił się strop?

Dwóch górników zginęło w kopalni Mysłowice-Wesoła, a dwóch trafiło do szpitali. Jak ustaliliśmy, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i najprawdopodobniej obaj w piątek, 5 marca, wrócą do domów. Co spowodowało, że 665 metrów pod ziemią zawalił się strop? Na miejscu przeprowadzono wizję lokalną. - Nic nie wskazuje na to, aby do wypadku doprowadził wstrząs - mówi Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.