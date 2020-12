Narodowa Strategia Szczepień. Premier Mateusz Morawiecki: "Nie będziemy szczędzili środków na proces szczepień"

- Przedstawiamy dziś Narodową Strategię Szczepień. Mamy zakontraktowane ponad 60 milionów dawek - zapowiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Program szczepień zapewnia, że szczepionki będą darmowe i dobrowolne - dodał.

- Mamy zakontraktowanych ponad 60 mln dawek szczepionek. Nie będziemy szczędzili środków na proces szczepień, już mamy zarezerwowane 3 mld zł środków - tłumaczył Morawiecki. Jednocześnie zapowiedział, że "priorytetem jest zaszczepienie jak największej liczby osób. Nie będziemy szczędzić środków".

- Na moment pojawienia się szczepionki czekaliśmy od dawna. Zagrożenie jednak nie mija. Sytuacja jest bardzo ciężka. W wielu krajach wprowadzane są nowe restrykcje. Noc jest najciemniejsza przed świtem- mówił.

Szef rządu przyznał, że wiedząc o tym, że "szczepionka jest w zasięgu ręki, musimy mieć na uwadze to, że wirus jest groźny". - U nas, choć od kilku tygodniu zakażeń jest mniej, to nie można myśleć, że wirus jest pokonany i nie ma co myśleć o odmrażaniu- powiedział Morawiecki.

Morawiecki przyznał, że wie, że wielu Polaków jest już zmęczonych tą sytuacją. - Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Opracowana przez nas strategia daje nadzieję, której potrzebujemy- mówił. Przyznał jednocześnie, że rząd chce "stosunkowo szybko zaszczepić nauczycieli" jednak dodał, że nie będzie to miało wpływu na powrót dzieci do szkół.

Jeśli chodzi o szczepionkę, to premier poprosiło "zaufanie naukowcom, medykom, nauce". - W zachodnich krajach, które wraz z nami przystępują do szczepień, jeszcze większy procent osób chce się zaszczepić- mówił.- My też powinniśmy się zaszczepić - dodał.

Premier odniósł się także do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Jak tłumaczył, to "wyjątkowy czas, który wymaga wyjątkowej odpowiedzialności". - Postarajmy się wytrzymać, mając to światełko nadziei, czyli szczepionkę, coraz bardziej widoczne przed sobą- mówił.

- Miejmy na uwadze to, że pandemia się nie skończyła. Mówi się o trzeciej fali - styczeń, luty, mogą być groźniejsze niż październik i listopad. Zostańmy w gronie najbliższych, by pokonać koronawirusa - mówił premier.

Dworczyk: Rządowy program szczepień to kompendium wiedzy na temat szczepień Rządowy program szczepień to komendium wiedzy na temat szczepień. Będzie opublikowany niedługo na stronie rządu- zapowiedział uczestniczący w konferencji szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. - Informacje warto czerpać z wiarygodnych źródeł, a ten dokument to wiarygodne źródło- dodał.

Jak mówił, w programie "znajdują się informacje na temat logistyki, punktów szczepień i wyjaśniona jest tam droga od samego początku, jeśli ktoś podejmuje się szczepienia". - Gdy pojawiają się różne informacje, warto sięgać do zweryfikowanych źródeł, a ten dokument taki jest. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji z lekarzami, samorządowcami- wyliczał Dworczyk i dodał, że były to "wartościowe rozmowy i wnioski z tych spotkań znalazły się również w dokumencie".

Szef KPRM przyznał także, że w uchwale zostały ujęte "dwie ważne kwestie". - Szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno w sferze informacyjnej, promocyjnej, jak i dowozu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień- mówił i dodał, że ważną rolę będą odgrywały: straż pożarna i samorządy.

- I druga sprawa, czyli fundusz kompensacyjny dla osób, które będą miały nieprzewidziane odczyny po szczepieniach. Przychyliliśmy się do głosów samorządów i zamieściliśmy to rozwiązanie w naszej strategii - mówił Dworczyk.

- Dopiero duże zaszczepienie populacji pozwoli nam na powrót do normalnego funkcjonowania- powiedział szef KPRM. - Chciałbym państwa zaprosić do udziału w tym projekcie. To jest projekt, który nie ma żadnych barw politycznych, on jest ukierunkowany na dobro wszystkich Polaków- powiedział. Dopytywany podczas konferencji Dworczyk poinformował, że w pierwszej fazie szczepienia znalazły się osoby, pracujące w ochronie zdrowia: pielęgniarki, lekarze, ale też salowe, czy sekretarki. - To będzie pierwsza zaszczepiona grupa- zapowiedział.

Jak tłumaczył, kolejny etap to będzie etap szczepienia seniorów, czyli osób po 60. roku życia, pensjonariusze DPSów i ZOLi. - Kolejność będzie od najstarszych co pięć lat. Następnie służby mundurowe oraz nauczyciele- wyliczył Dworczyk. - Następne etapy zawarte są w dokumencie o programie szczepień- dodał.

Adam Niedzielski, minister zdrowia: Bądźmy ambasadorami szczepień - Niezależnie od tego, kiedy szczepionka do nas trafi, najważniejszym i kluczowym wyzwaniem jest przekonanie wszystkich do tego, aby się szczepili. To nie jest pojedyncze wyzwanie, to 31 milionów wyzwań, bo tyle mamy osób dorosłych w Polsce- powiedział podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. - Z epidemią nie wygra sam rząd. Podkreślamy na każdym kroku, że to wspólne przedsięwzięcie, wspólne dobro- dodał.

Szef resortu zdrowia zwrócił się z prośbą, żeby "każdy przekonany do szczepień, przekonał do szczepień osoby w swoim otoczeniu". - Bądźmy ambasadorami szczepień w oparciu o rzetelną wiedzę, obiektywne badania. Niedzielski zapowiedział, że powstanie w środę zacznie działać infolinia ws. szczepień przeciwko COVID-19: 989. - Infolinia będzie funkcjonowała w dwóch etapach - pierwszy, od jutra, to ogólna informacja, a w połowie stycznia, kiedy będziemy gotowi do zapraszania na konkretne terminy na szczepienia, infolinia będzie służyła do umawiania się- mówił Niedzielski.

- Szczepionka może okazać się światełkiem w tunelu, ale może się okazać, ze ten tunel nie jest krótki- powiedział minister zdrowia. - Trzecia fala epidemii jest realnym ryzykiem, także dla nas- dodał.

- Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują, liczba zakażeń stabilizuje się w okolicy 10 tys. zakażeń, co jest nadal ogromną liczbą, która prowadzi do presji na system opieki zdrowotnej, ale też do najgorszej konsekwencji czyli do zgonów - powiedział.

Szef resortu zdrowia przyznał, że "musimy być ostrożni". - Patrząc na poziom zachorowań, trudno byłoby dopuścić do sytuacji, kiedy trzecia fala rozpoczyna się z poziomu 10 tys. dziennych zachorowań. Bo druga rozpoczęła się na ok. tysiącu zachorowań, więc jeśli ten punkt będzie aż tyle wyższy, to trudno spodziewać się, że będziemy mieć do czynienia z bezpieczną sytuacją- tłumaczył. Niedzielski przypomniał, że "na luty przypada szczyt zachorowań na grypę".

Niedzielski zarekomendował też, żeby na Sylwestra i święta pozostać w domu. - Będę rekomendował, abyśmy w okresie świąt i ferii zostać w domu. Żebyśmy nie odpuścili reżimu. Nasza przyszłość znajduje się w fiolce, w której są szczepienia - dodał.

- Namawiamy do rozwagi i do tego, aby spędzać święta w kameralnym gronie, aby nie przekraczać ustalonych limitów: pięciu osób ponad limit domowników- dodał dopytywany przez dziennikarzy. Narodowy Program Szczepień Zgodnie z zapowiedzią dział już strona dotycząca szczepień: www.gov.pl/web/szczepimysie.

Narodowy Program Szczepień to dokument, który zbiera w jednym miejscu wszystkie najważniejsze kwestie. Składa się z dziewięciu rozdziałów, w których znajdziemy informacje na temat: skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek,

procesu zakupów i finansowania,

dystrybucji i logistyki,

zaleceń medycznych i organizacji punktów szczepień,

kolejności szczepień,

komunikacji i edukacji publicznej,

monitorowania przebiegu programu,

podmiotów zaangażowanych w program.

Ministerstwo Zdrowia: Prawie 7 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem - Mamy 6 907 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (768), kujawsko-pomorskiego (750), wielkopolskiego (639), śląskiego (608), warmińsko-mazurskiego (572), dolnośląskiego (519), pomorskiego (495), łódzkiego (446), lubelskiego (437), zachodniopomorskiego (328), podkarpackiego (306), małopolskiego (232), świętokrzyskiego (174), podlaskiego (169), lubuskiego (150), opolskiego (129). 185 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podał we wtorek resort zdrowia.

