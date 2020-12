Szczepienia na koronawirusa: Jest lista szpitali, w których będzie szczepiony personel medyczny. To ponad 500 placówek

Szpital na Polnej wznowi zabiegi aborcji ze względu na ciężkie wady płodu? Ministerstwo Zdrowia: To wciąż świadczenie gwarantowane

Niedługo upłyną dwa miesiące od momentu, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Wówczas wiele porodówek w Polsce, które do tej pory przeprowadzały takie zabiegi, zdecydowały się wstrzymać świadczenia. Ministerstwo Zdrowia mówi jednak wprost: zabieg przerwania ciąży – w przypadkach określonych obowiązującą ustawą - należy do świadczeń gwarantowanych i będzie należało do momentu ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw. Konstytucjonalista z UAM dr Antoni Rost wskazuje, że zwłoka premiera z publikacją wyroku jest niezgodna z konstytucją.