Michał Dworczyk: Możliwe będzie przeprowadzenie 3,4 mln szczepień miesięcznie

Co proponuje się Polakom za zaszczepienie na COVID-19? Czy lista benefitów zostanie rozszerzona?

W przyszłym roku rozpocząć się ma narodowy program szczepień na COVID-19. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, Polska zakupiła i zarezerwowała ponad 60 milionów dawek szczepionek, co pozwoliłoby na zaszczepienie ponad 30 milionów obywateli. Problem w tym, że ponad połowa Polaków nie ma zamiaru się szczepić. Jeśli to się nie zmieni, nie mamy szansy uzyskać zbiorowej odporności populacji. Jak więc władze zamierzają skusić rodaków, by masowo poszli do punktów szczepień?