Najsilniejszy atak Izraela na Strefę Gazy. Zginęło już ponad stu Palestyńczyków. Czy dojdzie do wybuchu wojny?

Atak przeprowadzony w nocy z czwartku na piątek był największym na palestyńską Strefę Gazy. Dowództwo izraelskich sił podało nawet, że rozpoczęło operacje lądowe przeciwko Hamasowi w Gazie. Podpułkownik Jonathan Conricus, rzecznik armii Izraela, mówił, że siły lądowe i powietrzne uderzają czołgami i artylerią oraz samolotami w cele położone w Strefie Gazy. Początkowo mówił, że wojska już do niej weszły, ale później wycofał to oświadczenie. - W rejonie przygranicznym rozmieszcza się siły lądowe, które stamtąd atakują Strefę Gazy – mówił płk Conricus.

Na granicy zgromadzono 3000-4000 żołnierzy. Liczby te sugerują ograniczoną operację, bo inwazja na dużą skalę wymagałaby znacznie większej liczby wojska. Ale gdyby siły Izraela wkroczyły do Gazy, byłby to pierwszy raz od wojny w 2014 roku. - Powiedziałem, że zażądamy od Hamasu wysokiej ceny i właśnie to robimy… Ostatnie słowo nie zostało powiedziane i ta operacja będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne – oświadczył w piątek rano na Twitterze premier Benjamin Netanjahu.