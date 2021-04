Moskwa: Aleksiej Nawalny przeniesiony do więziennego szpitala. Ma problemy z oddychaniem

Pogorszył się stan zdrowia Aleksieja Nawalnego. Przeciwnika Kremla przeniesiono do więziennego szpitala. Nie wpuszczono jednak wcześniej do niego lekarza, za to odwiedzili go dziennikarze rządowych mediów.

Informację o przeniesieniu Nawalnego do szpitala podała w poniedziałkowy wieczór gazeta "Izwiestii". Jak podały władze więzienne opozycjonistę przeniesiono do szpitala z powodu „choroby układu oddechowego”. Przebadano go również na obecność koronawirusa po tym, jak zgłaszał on wysoką temperaturę i silny kaszel. Aleksiej Nawalny został przeniesiony do placówki medycznej w celu leczenia ewentualnej choroby układu oddechowego i został przebadany na obecność Covid-19, podała wspomniana „Izwiestia”.