Przygotowania do ataku na Donbas? Koncentracja rosyjskich wojsk w rejonie wschodniej Ukrainy. USA zapewniają, że nie zostawią Ukrainy samej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarża Moskwę o gromadzenie wojsk na granicy jego kraju, a Stany Zjednoczone ostrzegają Moskwę przed zastraszaniem Kijowa.

Od roku 2014 trwa z różnym natężeniem konflikt na wschodzie Ukrainy, gdzie wspierani przez Rosję separatyści podsycają niepokoje. Od kilku dni ukraińskie służby alarmują o ruchach wojsk rosyjskich na anektowanym Krymie i na granicy, w pobliżu terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Moskwę separatystów.

Ukraińscy ministrowie rozmawiali o tym napięciu z zachodnimi sojusznikami, w tym z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Zełenski zaś mówi, że ćwiczenia wojskowe i możliwe prowokacje wzdłuż granicy to tradycyjne rosyjskie gry. Oskarżył on Moskwę o próbę stworzenia groźnej atmosfery, co może podważyć zawieszenie broni, które zawarto w ubiegłym roku. Zełenski mówi, że od początku roku zginęło 20 ukraińskich żołnierzy, a 57 zostało rannych