Mniej procesów rekrutacyjnych, więcej automatyzacji. "Pewne elementy rynku pracy już nigdy nie będą takie same"

- Ponad rok po wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce można śmiało powiedzieć, że pewne elementy rynku pracy już nigdy nie będą takie same- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy.- Brak pewności co do kolejnych miesięcy wpływa na plany rekrutacyjne, ale też napędza rewolucję technologiczną. Firmy zrozumiały, że muszą wdrażać rozwiązania, które zoptymalizują ich biznes. To oczywiście rodzi zagrożenie utratą pracy dla pracowników- dodaje.

Jak tłumaczy ekspert, do tej pory pracownicy mówili, że widzą postępującą robotyzację, wiedzą co to jest ale jednocześnie uważali, że realnie ich to nie dotyka. - W naszym badaniu aż 18 proc. ankietowanych wskazało, że ktoś z ich otocznia stracił pracę ze względu na automatyzację- mówi.