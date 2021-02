Minister zdrowia: Trzecia fala pandemii już jest w Polsce. Mamy pierwszy zidentyfikowany przypadek mutacji południowoafrykańskiej

- W Polsce do tej pory wykonano ponad 2,5 miliona szczepień - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. - Rząd jest blisko dojścia do pułapu założonego przed rozpoczęciem programu, czyli 3 mln zaszczepionych w I kwartale 2021 roku - stwierdził. Z kolei minister zdrowia tłumaczył, że trzecia fala pandemii już jest w Polsce. - To nie jest pytanie z kategorii, czy ona się pojawi, ale jakie osiągnie rozmiary w przyszłości - powiedział. Niedzielski poinformował także o pierwszym zidentyfikowanym przypadku mutacji południowoafrykańskiej.

- W Polsce do tej pory wykonano ponad 2,5 miliona szczepień- powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. - Rząd jest blisko dojścia do pułapu założonego przed rozpoczęciem programu, czyli 3 mln zaszczepionych w I kwartale 2021 roku- poinformował i dodał, że od kilku dni Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę dawek na 100 osób w populacji.

Szef KPRM poinformował także o "dobrych wynikach" jeśli chodzi o utylizowane dawki. - Takie sytuacja się zdarzają. Na 2,5 miliona szczepień to jedynie 4 tysiące zutylizowanych dawek- powiedział. - Byliśmy krytykowani, ale przyjęliśmy założenia, że do zasobów szczepionek podchodzimy konserwatywnie. Zachowany bufor pozwolił na prowadzenie szczepień w miarę płynnie- tłumaczył.

Dworczyk poinformował, że odnotowano 2,3 tys niepożądanych odczynów poszczepiennych. - 0,094 proc. - to wskaźnik tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych. Aż 84 proc. z nich miało jednak charakter łagodny- dodał.

- Na ten moment różnica między pierwszymi deklaracjami producentów szczepionek a obecnymi to 6 milionów sztuk szczepionek. Niestety ten proces zmian cały czas trwa - mówił i jednocześnie seniorów, którym "zmieniają się terminy szczepień". - Ale zorganizowaną logistyką staramy się minimalizować te problemy - powiedział i dodał, że dzisiaj deklarowana liczba szczepionek dla Polski na pierwszy kwartał to nieco ponad 8 milionów szczpionek.

Dworczyk przedstawił plan na najbliższe tygodnie. - Po pierwsze, chcemy do 7 marca zakończyć proces szczepienia dla nauczycieli- powiedział ale dodał jednocześnie, że to orientacyjna data. Natomiast po 7 marca zakończone ma zostać szczepienie grupy 0 oraz uzupełniające kadry medycznej. 15 marca mają rozpocząć się szczepienia dla rozpoczęcie osób przewlekle chorych (grupa 1B). Natomiast 22 marca rozpocznie się szczepienie służb mundurowych (grupa 1C) oraz pacjentów w wieku 60-65 lat. - Daty te uwarunkowane są wywiązaniem się producentów ze złożonych przez nich deklaracji odnośnie dostaw szczepionek- zaznaczył.

Trzecia fala pandemii już jest w Polsce

- Patrząc na wyniki możemy sobie powiedzieć, że trzecia fala pandemii już jest w Polsce- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - To nie jest pytanie z kategorii, czy ona się pojawi, ale jakie osiągnie rozmiary w przyszłości- dodał.

Jak tłumaczył, przyrost nowych zakażeń osiągnął blisko 2,4 tys nowych przypadków. - Od kilku dni obserwujemy, że ta nadwyżka między tym a zeszłym tygodniem jest coraz większa- powiedział i dodał, że widać "bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń".

Szef resortu zdrowia tłumaczył, że w tym tygodniu tygodniowa średnia liczba zakażeń przekroczyła 6,6 tys przypadków dziennie. Jak tłumaczył, stanowi to 23-proc. wzrost w skali z tygodnia na tydzień. - Mamy do czynienia z trwałą tendencją. To trend, a nie jednodniowe zwiększenie- powiedział. - Bardzo ważnym parametrem, który obserwujemy, jest tzw. zajętość łóżek covidowych. Na ten moment mamy zagwarantowanych 26 tys. takich łóżek, z czego zajętych jest 12-13 tys. To daje nam pewien bufor- mówił. - Kolejny bardzo ważny parametr to zlecenia testów z podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą. W tym tygodniu zlecono 78,5 tysiąca testów. W poprzednim tygodniu było to 66 tysięcy zleceń- wyliczał.

Niedzielski przestawił także dane dotyczące zgonów. - Parametr liczby zgonów to wskaźnik, który nie rośnie tak dynamicznie. Ten parametr zawsze niestety rośnie, kiedy reaguje na wzrost liczby zakażeń- mówił. Mamy pierwszy przypadek mutacji południowoafrykańskiej - Mamy pierwszy zidentyfikowany przypadek południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa w Polsce. To przypadek z okolic Suwałk- poinformował szef resortu zdrowia. Minister przyznał, że pojawienie się w Polsce kolejnej mutacji poszerza ryzyko zwiększenia liczby zakażeń w naszym kraju. Jak tłumaczył dalej, na wzrost zakażeń ma wpływ także dyscyplina społeczna. - Dyscyplina wraz z mutacjami koronawirusa to krytyczne elementy, które decydują o rozwoju pandemii w Polsce- mówił. W związku z tym, zdaniem ministra zdrowia należy się spodziewać dalszego wzrostu liczby zakażeń. - Musimy podjąć zaostrzające kroki, jeśli chodzi o przestrzeganie dyscypliny społecznej- zaapelował.

Niedzielski podsumował, że to od nas zależy to, gdzie znajdzie się szczyt trzeciej fali pandemii. - Aby akcja szczepień mogła przebiegać w sposób stabilny, konieczne jest nasze odpowiedzialne zachowanie- przyznał. Dopytywany o rozporządzenie w sprawie maseczek, przyznał, że "to temat, który razem z Radą Medyczną jest analizowany". - Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili z pandemią, będziemy chcieli wycofać możliwość zastępowania maseczek surogatami, które nie stanowią skutecznego zabezpieczenia- wyjaśnił. Jednak zapowiedział, że będzie to "forma miękkiej rekomendacji Rady Medycznej". Bufor szczepionek został zużyty - Po trzech tygodniach szczepienia drugimi dawkami rozpoczął się kryzys dostaw szczepionek do Polski- poinformował szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.- Wiele krajów albo zawieszało szczepienia populacyjne pierwszymi dawkami, albo jak Wielka Brytania - przeciągało szczepienie drugą dawką, np. o miesiąc- dodał.

Jak tłumaczył, Polska kontynuowała zaplanowany program. - Musieliśmy podjąć trudną decyzję o wstrzymaniu szczepienia grupy zero, ale mieliśmy zagwarantowane drugie dawki dla wszystkich szczepionych - wyjaśnił. Kuczmierowski wyjaśnił, że dystrybucja to nie tylko przerzucanie paczek. - To proces polegający na przygotowaniu szczepionek, podzielenie ich na mniejsze pakiety. Potem następuje przewożenie do punktów szczepień. Dzisiaj musimy ten proces skrócić do minimum- mówił. Jednocześnie dodał, że w poniedziałki ARM nie dostarcza szczepionek. - W porozumieniu z naszymi dystrybutorami przesunęliśmy dostawę z poniedziałku rano. Chciałbym podkreślić, że priorytetem są dla nas drugie dawki i wszyscy oczekujący ba drugie szczepienie, na pewno zostaną obsłużeni - zapewnił. Będzie rozporządzenie w sprawie maseczek? W piątek rano główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban przyznał, że "ma nadzieję, że dzisiaj minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek". W TVN 24 stwierdził, że "należy wyrzucić wszystkie pseudoochrony do kosza", pytany o to czy w Polsce został wprowadzony obowiązek zasłaniania nosa i ust za pomocą profesjonalnych maseczek. - Rada Medyczna wydaje tego typu twarde zalecenie- dodał.

O te doniesienia w Wirtualnej Polsce pytany był minister zdrowia Adam Niedzielski, który odpowiedział, że "dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie".

- Ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone, jeśli chodzi o standard ich noszenia, bo mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować - doprecyzował szef resortu zdrowia. Niedzielski poruszył także kwestię przyłbic, które są noszone przez wiele osób zamiast maseczek. Jak stwierdził są one "noszone zbyt często", a jego zdaniem nie zapewniają takiej ochrony jak "najprostsza maseczka". Szef resortu zdrowia dodał także, że rozporządzenie w sprawie zasłaniana nosa i ust "być może" pojawi się w przyszłym tygodniu. Jednocześnie zastrzegł, że nie przesądzałby, że wprowadzony zostanie "jednoznaczny standard maseczki". Koronawirus w Polsce. Utrzymuje się wysoka liczba nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 8 777 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej pochodzi z województwa mazowieckiego, śląskiego oraz pomorskiego.

Z powodu COVID-19 zmarły 43 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 198 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 623 218. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 41 823 osób.

Zakażenia z ostatnich dni: 18 lutego- 9 073 przypadki

17 lutego- 8694 przypadki

16 lutego- 5 178 przypadków

15 lutego- 2 543 przypadki

14 lutego- 5 334 przypadki

13 lutego- 6586 przypadków

12 lutego- 6 379 przypadków

11 lutego- 7 008 przypadków

Nowy wariant koronawirusa. Z Finlandii