Mieszkania dla bogaczy. Roboty, bezdotykowe windy i chłodzone szafki. W te luksusy aż trudno uwierzyć

– Asystenci głosowi już zaczynają się uczyć, jak rozpoznawać różnych użytkowników po głosie. To pierwszy krok w kierunku urządzeń, które będą dostosowywały się do potrzeb konkretnego członka rodziny – zauważa Deleuil. – (…) Będą też rozumiały coraz więcej. W przyszłości nie będziemy mówić „ustaw temperaturę na 20 stopni”, tylko „jest mi za zimno”, „jest mi za ciepło” – a urządzenie samo zrozumie, co ma zrobić. Rozmowa z asystentem głosowym będzie coraz bardziej przypominać rozmowę z żywym człowiekiem, a nie wydawanie poleceń maszynie.