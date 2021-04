Mieszkania tylko dla bezdzietnych, katolików, kosmonautów. Te osiedla dla wybranych istnieją naprawdę

Mieszkania tylko dla bezdzietnych? To nie żart, to rzeczywistość. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach istnieją osiedla dla wybranych – i nieraz budzą ogromne kontrowersje. Najciekawsze z nich przedstawiamy w galerii. Jak się tam żyje?

Nie zawsze jednak myślimy o tym, że ekskluzywne osiedla otaczają nas na co dzień ze wszystkich stron, tylko tego nie dostrzegamy. Co więcej, tworzą się nieraz samoistnie, bez żadnego procesu selekcji mieszkańców. Wystarczą np. bardzo wysokie ceny nieruchomości – można mieć wówczas gwarancję, że w danym miejscu osiedlą się tylko osoby zamożne. W polskich miastach coraz więcej jest też osiedli grodzonych, gdzie kodem do bramy dysponują wyłącznie mieszkańcy – to również ekskluzywne miejsca, gdzie człowiek „z ulicy” nie ma łatwego wstępu.