Ceny materiałów budowlanych 2021. O ile podrożały cement, wapno, płyty OSB? Czy coś potaniało?

W styczniu 2021 r. materiały budowlane były średnio o 1,8 proc. droższe niż w styczniu 2020 r. Dane dotyczące zmiany cen w skali roku pochodzą z raportów Grupy PSB Handel S.A.

Budowa domu drożeje już od kilku lat. Sprawdziliśmy, jak wyglądają ceny materiałów budowlanych na początku 2021 r.

Jeśli chodzi o ceny materiałów budowlanych, 2021 to kolejny rok podwyżek. Za wszystko, co niezbędne do budowy domu, z każdym miesiącem płacimy coraz więcej, a tego trendu nie wyhamowała nawet pandemia. Na jakie koszty muszą przygotować się osoby marzące o własnym domu? Sprawdź w galerii, o ile od zeszłego roku wzrosły ceny materiałów budowlanych:

Ceny materiałów budowlanych 2021. Budowa domu coraz droższa Budowa domu zawsze była znacznym wydatkiem, ale od kilku lat koszt takiej inwestycji stale rośnie. Składa się na to wzrost cen wielu aspektów budowy. Po pierwsze drożeją działki budowlane, szczególnie te dobrze położone i uzbrojone. Po drugie duża aktywność deweloperów i inwestorów indywidualnych powoduje, że popyt na materiały budowlane jest bardzo wysoki, a więc można je sprzedawać drożej. Po trzecie wreszcie od lat idą w górę także koszty wykonawstwa – znalezienie fachowca jest coraz trudniejsze, a ceny usług rosną.

Obecnie za budowę niedużego, 100-metrowego domu płaci się ok. 300–350 tys. zł. To jednak tylko koszt stanu deweloperskiego, bez wykończenia. Jak dobrze wie każdy inwestor, samo wykańczanie budynku potrafi pochłonąć ogromne kwoty, które ogranicza w zasadzie tylko wyobraźnia (i budżet) budującego. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, by na tym etapie zaszaleć i np. zainwestować w materiały z najwyższej półki. Całkowity koszt budowy domu w 2021 r. może więc spokojnie przekroczyć pół miliona zł.

Sprawdź nasz poglądowy cennik – oto ceny materiałów budowlanych 2021:

Wysokie koszty budowy powodują, że przeważająca większość Polaków buduje dom metodą gospodarczą, starając się jak największą część prac wykonać samodzielnie. A jakie budynki stawiamy? Z ankiety serwisu Oferteo.pl wynika, że typowy polski dom to murowany budynek parterowy o powierzchni 100–150 m kw. z poddaszem użytkowym, kryty blachodachówką. Jest to na ogół obiekt niepodpiwniczony, ale za to z garażem.

