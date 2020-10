Koronawirus we Włoszech: zamykają kina, baseny i siłownie. Ludzie mają już dość obostrzeń. Narasta sprzeciw wobec nich [WIDEO]

Premier akcentował, że tylko w ten sposób uda się zapobiec drugiemu lockdownowi. - Kraj nie może sobie więcej na to pozwolić. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić zdrowie i gospodarkę. Stąd potrzeba bardziej restrykcyjnych kroków - oświadczył. Obostrzenia pojawiają się w momencie narastania frustracji mieszkańców Włoch przeciągającym się kryzysem wywołanym pandemią i zmęczeniem tą sytuacją. W Rzymie i Neapolu miały miejsce demonstracje przeciwko obostrzeniom, a nawet doszło do starć z policją.

Mimo, iż w przeciwieństwie do Hiszpanii, Włochy nie wprowadziły godziny policyjnej w całym kraju, to jednak rządzący apelują do obywateli, by ograniczyli swoja aktywność i przemieszczanie się głównie do pracy, robienie zakupów i wizyty u lekarza. Z ust premiera padło też zapewnienie, że te branże, które odczują najbardziej skutki obecnych ograniczeń dostaną finansowe wsparcie.

Nowe obostrzenia będą obowiązywać do 24 listopada.