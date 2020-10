Koronawirus: Zmarł ochotnik uczestniczący w testach szczepionki AstraZeneca. Był Brazylijczykiem

Zarażą ochotników wirusem, by badać skuteczność szczepionek!

Informacja pojawia się, gdy amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA), zajmująca się m. in. dopuszczeniem leków na rynek wciąż wstrzymuje kolejną fazę badań klinicznych AstraZeneca w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że firma nie może podać kolejnych dawek szczepionki .

Rzecznik firmy AstraZeneca odmówił komentarza w sprawie brazylijskiego wolontariusza, powołując się na tajemnicę lekarską i przepisy dotyczące badań klinicznych.