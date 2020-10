Koronawirus w Hiszpanii: stan zagrożenia epidemicznego i godzina policyjna. Wyjątkiem są Wyspy Kanaryjskie

Hiszpania ogłosiła stan zagrożenia epidemicznego i wprowadziła godzinę policyjną, aby powstrzymać rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Premier Pedro Sánchez ogłosił, że godzina policyjna, która weszła w życie w niedzielę wieczorem, będzie obowiązywać od godzin 23 do 6 rano. W ramach nowych obostrzeń władze lokalne mogą również wprowadzać zakazy podróżowania między poszczególnymi regionami. Premier Sánchez zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o przedłużenie tych przepisów, które początkowo będą obowiązywały przez 15 dni, do sześciu miesięcy.

Hiszpania mocno ucierpiała podczas pierwszej fali pandemii na początku roku i nałożyła wówczas bardzo restrykcyjne blokady. Jednak podobnie jak wiele innych krajów europejskich doświadcza teraz boleśnie drugiej fali zakażeń. Zgodnie z nowymi przepisami poszczególne regiony mają możliwość regulowania godziny policyjnej wedle własnego uznania. Podobnie będzie z możliwością podróżowania po kraju. Tu decydujący będzie głos przywódców poszczególnych regionów.