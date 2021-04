Koronawirus we Francji: Emmanuel Macron złamał się i zarządził od najbliższej soboty lockdown w całym kraju

Za powstałą sytuację obwinił brytyjski wariant koronawirusa. Dlatego zamknięte zostają szkoły i sklepy na cztery dni tygodnia. Wprowadzona zostaje także godzina policyjna od 19:00. Lockdown zaczyna obowiązywać od soboty 3 kwietnia. - To absolutnie konieczne – mówił prezydent i dodał, że restrykcje mają obowiązywać przez co najmniej cztery tygodnie.

Macron starał się uniknąć trzeciej blokady kraju, o wprowadzenie której domagali się między innymi lekarze. Musiał jednak skapitulować. Decyzja zapada w momencie, gdy trzecia fala Covid-19 rozprzestrzenia się w całej Europie, a kraje stają w obliczu wyścigu z czasem, aby zaszczepić jak najwięcej ludzi. - Epidemia przyspiesza i prawdopodobnie stracilibyśmy nad nią kontrolę, musimy więc znaleźć nowy sposób reagowania. Dlatego musimy wyznaczyć nowe ramy na nadchodzące miesiące – mówił Macron podczas dramatycznego wystąpienia.

Za dramat obwinił on wariant brytyjski wirusa, który stworzył „pandemię wewnątrz pandemii". Jest on dużo bardziej zaraźliwy i śmiercionośny. Oznaczało to, że sytuacja uległa dramatycznej zmianie, bo jeszcze niedawno Macron opierał się wezwaniom do kolejnej blokady, mimo że eksperci wzywali go do wcześniejszego działania. - Mamy nową sytuację. Bierzemy udział w wyścigu, z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu, który został zidentyfikowany przez naszych brytyjskich sąsiadów. Trzeba się z tym uporać. Obecne wysiłki mające ograniczyć liczbę zakażeń były zbyt ograniczone w czasie, gdy epidemia przyspiesza – mówił. Dodał, że rozprzestrzenianie się wariantu brytyjskiego oznaczało, że „ryzykujemy utratę kontroli”.