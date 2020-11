Koronawirus w Polsce. Od dzisiaj uczniowie zaczynają naukę zdalną

Mateusz Morawiecki przekazał, że zapowiedziane zmiany wejdą w życie od soboty i będą trwały co najmniej do 29 listopada.

Wyjaśnił, że jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to „włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa”. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożone zostaną zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu.