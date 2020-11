Od soboty nowe obostrzenia. Czeka nas narodowa kwarantanna?

Szef rządu poinformował, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia. Zmiany dotkną m.in. systemu edukacji. Nastąpi rozszerzenie nauczania zdalnego na klasy od 1 do 3 oraz przedłużenie dla starszych klas nauczania zdalnego do końca listopada. - Na wsparcie pracy zdalnej dla nauczycieli przeznaczany bon w wysokości 500 zł, który będą oni mogli wykorzystać na zakup niezbędnego sprzętu do zdalnego nauczania, np. kamerki internetowej – mówił premier.

Natomiast obiekty hotelarskie będą dostępne jedynie dla gości odbywających podróże służbowe.

Zmienią się także zasady handlu, m.in. liczba osób mogąca przebywać w sklepach. - Sklepy w galeriach handlowych pozostaną zamknięte, oprócz spożywczych – mówił premier.

Zmiany od soboty

Mateusz Morawiecki przekazał, że zapowiedziane zmiany wejdą w życie od soboty i będą trwały co najmniej do 29 listopada.

Wyjaśnił, że jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju to „włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa”. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożone zostaną zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli większa niż 10, a mniejsza niż 25 to powrotu do stref żółtych.