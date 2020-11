Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia. Galerie handlowe będą zamknięte od najbliższej soboty

- Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte od soboty- zapowiedział premier Morawiecki. - Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług- powiedział i dodał, że obostrzenia będą obowiązywały do 29 listopada- dodał.

- Listopad będzie jednym z najtrudniejszych miesięcy, najtrudniejszych momentów w czasie pandemii, przed nami zatem arcytrudny czas, pandemia nasila się, więc nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Dlatego kolejne restrykcje są bardzo potrzebne; chronimy tym samym służbę zdrowia, chronimy też obywateli, chronimy ludzi przed tragicznymi konsekwencjami pandemii - poinformował premier Morawiecki i zapowiedział zamkniecie sklepów w galeriach handlowych. - Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte od soboty- poinformował premier Morawiecki. - Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług- powiedział i dodał, że obostrzenia będą obowiązywały do 29 listopada- dodał.

- W mniejszych sklepach do 100 m2 będzie mogła przebywać 1 os/10m2, a w sklepach pow. 100m2 pozostaje 1os/15m2- zapowiedział szef rządu.

- Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to włączamy ostry hamulec bezpieczeństwa, jeżeli przekroczy 75 przypadków na 100 tysięcy to będziemy musieli narodową kwarantannę, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu się- zapowiedział.

Jednak jak tłumaczył, jeżeli liczba przypadków będzie powyżej 25 ale poniżej 50 na 100 tys. to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli większa niż 10, a mniejsza niż 25 to powrotu do stref żółtych.

Polacy wyraźnie ograniczyli wizyty w centrach handlowych W związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem oraz wprowadzeniem kolejnych ograniczeń epidemicznych Polacy wyraźnie ograniczyli wizyty w centrach handlowych. Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) średnia odwiedzalność obiektów handlowych w październiku br. była prawie o 30 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i wyniosła 72 proc. Analizując tylko ostatnie dwa tygodnie października, odwiedzalność znacząco spadła osiągając w ostatnim tygodniu miesiąca w dni handlowe wartość 59 proc. w porównaniu do analogicznych dni w roku poprzednim.

- Klienci bardzo szybko zareagowali na wprowadzanie przez rząd obostrzeń i ograniczyli swoją mobilność. Przychodzą do galerii po to, żeby zaspokoić najważniejsze potrzeby zakupowe, co potwierdza spadająca odwiedzalność w obiektach handlowych, obowiązują godziny dla seniorów oraz ograniczenia dotyczące liczby osób, mogących przebywać w sklepach- komentuje Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.

Zdaniem eksperta, dodatkowe ograniczenie działalności handlu byłoby nieuzasadnione. Jak tłumaczy, o ile na początku miesiąca liczba osób odwiedzających centra handlowe dochodziła do 80 proc. wyniku sprzed roku, to pod koniec spadła w wielu przypadkach nawet o połowę. - Dla całego sektora centrów handlowych ponownie nadszedł bardzo trudny czas. Tym trudniejszy, że przypadający na miesiące przedświąteczne, które zazwyczaj dla handlu były okazją do odbicia nieco słabszych wyników z polowy roku- dodał. Kolejny rekord nowych zakażeń

- Mamy 24 692 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: wielkopolskiego (3952), mazowieckiego (2797), dolnośląskiego (2324), małopolskiego (2245), śląskiego (2165), łódzkiego (1766), lubelskiego (1543), kujawsko-pomorskiego (1429), pomorskiego (1352), podkarpackiego (1280), świętokrzyskiego (767), zachodniopomorskiego (747), opolskiego (644), podlaskiego (625), warmińsko-mazurskiego (622), lubuskiego (434).

Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 316 osób. W ciągu doby wykonano ponad 69 tys. testów. Z kolei we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 364 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 227 osób. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem to 439 536. Do tej pory zmarło 6 475 zakażonych.

Gospodarka traci dziennie już 420 mln zł W związku z następującym od trzech tygodni stopniowym zaostrzaniem obostrzeń przeciwepidemicznych, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) dokonała aktualizacji licznika strat gospodarczych spowodowanych przez COVID-19, który prowadziła w kwietniu 2020 roku wspólnie z Konfederacją Lewiatan. Zgodnie ze zaktualizowanymi szacunkami, polska gospodarka straciła do tej pory blisko 125 mld zł.

Najsilniej ograniczona jest aktywność w sektorze usług: gastronomii, hotelarstwie, organizacji wydarzeń i targów, fitness oraz działalności kulturalnej i rozrywkowej. Można zaobserwować również stopniowo pogłębiający się spadek popytu w handlu. Dotychczasowe straty odpowiadają jednak aż 5,1 proc. PKB, jaki polska gospodarka miała wytworzyć zgodnie z prognozami sprzed pandemii.

Rząd opracował nową strategię walki z Covid - 19. Wersja “3.0”