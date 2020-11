Kolejny rekord nowych zakażeń koronawirusem, prawie 25 tysięcy. Zmarły 373 osoby. Dzisiaj poznamy nowe obostrzenia

- Mamy 24 692 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: wielkopolskiego (3952), mazowieckiego (2797), dolnośląskiego (2324), małopolskiego (2245), śląskiego (2165), łódzkiego (1766), lubelskiego (1543), kujawsko-pomorskiego (1429), pomorskiego (1352), podkarpackiego (1280), świętokrzyskiego (767), zachodniopomorskiego (747), opolskiego (644), podlaskiego (625), warmińsko-mazurskiego (622), lubuskiego (434).

Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 316 osób. W ciągu doby wykonano ponad 69 tys. testów. Z kolei we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 364 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 227 osób. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem to 439 536. Do tej pory zmarło 6 475 zakażonych.