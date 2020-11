Czeka nas kolejny lockdown? Decyzję rządu poznać możemy już w środę

Pytany o możliwość wprowadzenia ogólnopolskiego lockdownu, stwierdził że rząd „nie wyklucza żadnego scenariusza”. - Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby takiego scenariusza uniknąć. Dlatego że wiemy, jakie będzie to miało konsekwencje dla gospodarki – zapewniał.

Dodał, że rząd star się „iść tą wąską granią, gdzie po jednej stronie jest wydolność służby zdrowia i zagrożenie całkowitej zapaści systemu opieki zdrowotnej, po drugiej stronie bardzo poważne kłopoty gospodarcze”. - Do tej pory nam się to jakoś udawało. Jak będzie dalej, to zależy m.in. od liczby zachorowań, od tej dynamiki przyrostu chorych, a to z kolei zależy też od każdego z nas – mówił Dworczyk.

Kolejne zmiany przepisów

W „Dzienniku ustaw” ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, dotyczące m.in. dalszego funkcjonowania lokali gastronomicznych.

Czytamy w nim, że do odwołania zamknięte pozostaną podmioty, których działalność polega na „przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu”.

Lokale gastronomiczne w dalszym ciągu mogą oferować posiłki na wynos.