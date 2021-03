Koronawirus w Polsce: Duży spadek nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarły 32 osoby

- Mamy 6 170 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (1289) , pomorskiego (715) , śląskiego (520) , małopolskiego (499) , dolnośląskiego (449) , podkarpackiego (431) , wielkopolskiego (401) , lubuskiego 9308) , kujawsko – pomorskiego (299) , łódzkiego (235) , warmińsko – mazurskiego (202) , zachodniopomorskiego (188) , świętokrzyskiego (128) , lubelskiego (122) , opolskiego (122) , podlaskiego (86) . 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia .

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób . Liczba zakażonych koronawirusem: 1 801 083 . Do tej pory w kraju z pwoodu koronawirusa zmarło 45 317 osób .

Ruszyły szczepienia pozostałych osób z grupy zero

Dzisiaj ruszają szczepienia dla osób z grupy zero, które do tej pory nie przyjęły jeszcze żadnej dawki szczepionki. Do szczepień zostanie użyty produkt firmy AstraZeneca.