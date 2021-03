Ruszyły szczepienia pozostałych osób z grupy zero, które nie przyjęły do tej pory żadnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19

W poniedziałek ruszyły szczepienia dla wszystkich osób należących do grupy zero, które do tej pory nie dostały jeszcze żadnej dawki. Do szczepień użyty ma zostać dwudawkowy produkt firmy AstraZeneca.

- Chcielibyśmy, żeby do 21 marca wszystkie osoby, które znajdują się w grupie zero, a jeszcze nie otrzymały szczepionki, zostały zaszczepione. Wszystkie te osoby będą szczepione szczepionką firmy AstraZeneca – mówił podczas czwartkowej konferencji szef KPRM Michał Dworczyk.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także, że zostało już ponad 120 tysięcy lekarzy, co stanowi ponad 80 procent całej grupy zawodowej.

Do grupy zero należą przede wszystkim pracownicy służby zdrowia, w tym także personel niemedyczny, pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, a także pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Rządowa strona informuje także o ważnych, marcowych datach, które dotyczą szczepień grupy zero oraz grupy pierwszej: