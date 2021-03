Dworczyk: Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podawaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Ozdrowieńcy otrzymają 1 dawkę

- Na dzisiaj wykonano 3,6 mln szczepień. Jedną dawką zaszczepiono już ponad 2 mln osób- poinformował podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. - Od początku realizacji programu, odkąd pojawiły się informacje od producentów szczepionek, deklarowaliśmy, że do końca 1 kwartału 1 dawką zaszczepimy co najmniej 3 mln osób. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten cel został osiągnięty- poinformował.

- Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podawaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Aktualne wyniki badań wskazują, że tego typu zmiany można wprowadzić bez żadnego uszczerbku dla skuteczności szczepień- powiedział i dodał, że od przyszłego tygodnia szczepionkę Astra Zeneka będzie podawana po 12 tygodniach od pierwszej dawki. W przypadku szczepionki Pfizera to będą 42 dni. Do tej pory było to 21 dni. Z kolei osoby, które przebyły zakażenie, czyli grupa ponad 1 mln osób, będą szczepione jedną dawką, po sześciu miesiącach od zakażenia.