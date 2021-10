Koronawirus nie wystraszył turystów. Dlaczego rezygnowali z zagranicznych wyjazdów?

- Badania pokazują, że tegoroczny, bardzo dobry wynik sprzedaży oferty krajowej w biurach podróży, to pochodna niechęci turystów, nawet zaszczepionych, do uciążliwości związanych z procedurami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych - wydłużonych kolejek i obostrzeń sanitarnych na lotniskach i na granicach, w wypadku krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego również obowiązkowej kwarantanny po powrocie. W zaskakująco niewielkim stopniu od wyjazdów zagranicznych odstręczała obawa przed zarażeniem się koronawirusem- komentuje Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl.

Odsetek zaszczepionych aktywnych turystów, tj. osób, które wyjechały na wakacje, krajowe lub zagraniczne samodzielnie lub z biurem podróży w ostatnich trzech latach jest nieznacznie wyższy niż ogół dorosłych, zaszczepionych Polaków (68 proc. vs. 65 proc.)- wynika z badania na zlecenie Travelpalnet.pl. Ponadto, chętniej szczepili się turyści, którzy w ostatnich trzech latach wyjeżdżali za granicę – to 76 proc. Współczynnik zaszczepienia był jeszcze wyższy w grupie respondentów, którzy wyjechali za granicę w 2021 roku i wynosił aż 82 proc.

Na pytanie „Czy pandemia COVID-19 powstrzymuje Cię przed wyjazdem za granicę?”, 33 proc. odpowiedziało zdecydowanie nie, wobec 14 proc., którzy wymienili to jako główny powód. W skali od 1 do 10 większość, bo 59 proc. respondentów wybrało odpowiedzi świadczące o stosunkowo niskim poczuciu zagrożenia zachorowaniem na Covid-19 w przypadku podróży zagranicznych. Kolejne 41 proc. odczuwa silne lub bardzo silne obawy z nim związane i twierdzi, że pandemia powstrzymuje podjęcie decyzji o podróżach zagranicznych.

Co najbardziej odstręczało od zagranicznych wakacji w tym roku? To niedogodności związane z procedurami na lotniskach, hotelach i przejściach granicznych (np. wymazy, kwarantanna). W czterostopniowej skali, jako najważniejszy powód, wskazało je 27 proc., a drugi co do ważności – kolejne 41 proc.