Koronawirus. Korea Południowa prawie zdusiła pandemię. Teraz wracają w tym kraju blokady, bo przybyło nowych zakażeń

Korea Południowa, która wydawała się być modelowym krajem, który świetnie radził sobie z pandemią koronawirusa wraca do blokad i prosi obywateli o zachowywanie dystansu społecznego.

Suh Jung-hyup, pełniący obowiązki burmistrza Seulu, zwrócił się do dziesięciu milionów mieszkańców stolicy o „zamrożenie” codziennych zajęć do 6 września, kiedy nowe środki zostaną poddane przeglądowi.

- Samodzielnie urzędnicy rządowi nie mogą powstrzymać codziennej działalności obywateli - powiedział Jung Eun-kyeong, dyrektor Koreańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Wzywamy opinię publiczną do przestrzegania dystansu społecznego w ciągu następnego tygodnia.

Z 25 milionów zarejestrowanych przypadków Covid-19 do tej pory na całym świecie, w Korei Południowej było ich mniej niż 20 tysięcy , a liczba ofiar zarazy wynosi tylko 324. Kraj ten zdobył międzynarodowe uznanie za zdecydowaną i zdyscyplinowaną reakcję na globalną pandemię.

Dlatego zdecydowano się na zamknięcie po raz pierwszy prywatnych ośrodków nauczania - zwanych „szkołami z domem”, a restauracje, bary i kioski z jedzeniem będą teraz pracować tylko do godziny 21.

W kolejnych dniach tez notowano podobne ilości, stad drastyczny krok,. Oznaczający powrót do ograniczeń z pierwszego okresu epidemii.

Biura korporacyjne i rządowe zachęcają swoich pracowników do pracy w domu. Urzędnik ministerstwa zdrowia Yoon Tae-ho powiedział, że ma nadzieję, że ostatnie ograniczenia spowodują spadek dziennych liczb zakażeń do końca tygodnia.

Resort zdrowia odłożył egzaminy na licencję lekarską po tym, jak ponad 90 procent studentów medycyny wycofało się z testu i dołączyło do strajku. Prezydent Moon Jae-in wezwał ich do powrotu do pracy. Pozytywnego odzewu nie było.

Lekarze-studenci i stażyści stwierdzili, że plany rządu zaleją i tak już konkurencyjny rynek, a wynagrodzenia stażystów powinny zostać podniesione , aby złagodzić niedobór lekarzy na terenach wiejskich.