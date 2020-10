Mapy koronawirusa w Polsce i na świecie. Ile osób zachorowało? Statystyki na żywo - październik 2020

Informacje dla podróżujących

W wypadku decyzji o wyjeździe MSZ zaleca stosowanie się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz monitorowanie komunikatów Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Należy przede wszystkim unikać dużych zgromadzeń ludzi, a w szczególności targów, na których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki. Bezwzględnie zakazane jest kontaktowanie się z osobami, co do których mamy pewność, że są zarażone koronawirusem oraz z osobami chorymi, przejawiającymi niepokojące objawy związane z układem oddechowym. Do tego należy przestrzegać zasad higieny osobistej, polegających na częstym i dokładnym myciem rąk z wykorzystaniem mydła lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu.