Koronawirus. Czechy chcą iść śladami Węgier i będą szczepić obywateli rosyjskimi i chińskimi szczepionkami Kazimierz Sikorski

AP/Associated Press/East News

Dramatyczna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa zmusza czeskie władze do sięgnięcia po szczepionki z Rosji i Chin, mimo że nie zostały one dopuszczone do użytku przez unijne organy.