Koronawirus: Szczepionka Johnson & Johnson ma być „bezpieczna i skuteczna.” W ciągu najbliższych kilku dni zostanie dopuszczona do obrotu

Badania amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) wykazały, że szczepionka przeciwko koronawirusowi Johnson & Johnson jest bezpieczna oraz skuteczna. Tym samym już w ciągu najbliższych dni może ona trafić do użytku w USA.

W piątek szczepionka ma zostać oceniona przez panel ekspertów doradzających FDA i jeśli dostanie zielone światło, to byłaby trzecim produktem, który zostałby dopuszczony do użycia w Stanach Zjednoczonych.

Firma po pozytywnej opinii Agencji natychmiastowo dostarczy do USA 4 miliony dawek szczepionki, a do końca marca 20 milionów ze 100 milionów, które maja zostać dostarczone do końca czerwca.

Ile dawek szczepionki Johnson & Johnson zamówiły państwa?