Czechy: stan wyjątkowy i ostre ograniczenia. Szpitale zakorkowane, błagania o szczepionki. Pacjenci będą leczeni w Polsce i Niemczech?

Po ostrych debatach z opozycją czeski rząd wprowadził nowy stan wyjątkowy. Będzie on obowiązywał do 28 marca. Spowoduje to między innymi ograniczenie podróży między powiatami tylko w niezbędnych sytuacjach.

Zamknięte zostają wszystkie przedszkola i szkoły, które jeszcze działały. Będą czynne sklepy tylko z podstawowymi do życia artykułami. Można będzie spacerować, jeździć na rowerach oraz wyprowadzać psy w pobliżu swoich domów. Policyjne patrole mają zadbać o przestrzeganie tych zaleceń. Jeśli to nie wystarczy, do pomocy może zostać zaangażowane wojsko, zapowiedział wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek.

Minister zdrowia Jan Blatný powiedział, że liczba dziennych zakażeń koronawirusem w najbliższych tygodniach osiągnie poziom 20 tys., ale potem spadnie. Obecnie rejestruje się około 14 000 nowych infekcji dziennie. Jeśli nie zostaną podjęte dodatkowe środki, liczba zakażeń wzrośnie do 35 tys. dziennie, zagroził Blatný.