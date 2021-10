Konkurs Chopinowski 2021: Kto wygrał i zdobył nagrodę główną? Jak finalistów oceniali jurorzy i publiczność?

Tradycji tegorocznego konkursu chopinowskiego stało się zadość. Zarówno po pierwszym, jak i po drugim etapie jurorzy zdecydowali się do kolejnej tury przesłuchań dopuścić większą liczbę pianistów, niż przewiduje to regulamin. Jak stwierdzili - jest to spowodowane bardzo wysokim poziomem tegorocznej rywalizacji.