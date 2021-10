Kim jest Bruce (Xiaoyu) Liu? Wyniki i sylwetka zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego 2021

Pianista koncertujący. Kim jest Bruce (Xiaoyu) Liu?

Liu urodził się 8 maja 1997 r. w Paryżu i od najmłodszych lat nie rozstawał się z fortepianem. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Montrealu w klasie Richarda Raymonda, który zasłynął przed laty koncertami z Montrealską Orkiestrą Symfoniczną. Do zwycięskiego Konkursu Liu szkolił jednak Đặng Thái Sơn, wietnamski pianista klasyczny mieszkający w Kanadzie, ten sam, który w 1980 r. zachwycił publiczność wygrywając w X Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim.

Młody artysta ma już za sobą współpracę z takimi zespołami, jak orkiestry symfoniczne Cleveland i Montrealu, Orkiestra Filharmonii Izraelskiej, Orchestra of the Americas, Camerata Jerusalem. Ponadto dwukrotnie odbył triumfalne tournée po Chinach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy i Orkiestrą Symfoniczną Lwowskiej Filharmonii Obwodowej, występując m.in. w pekińskich National Centre for the Performing Arts i Concert Hall oraz Oriental Arts Center w Szanghaju, a także z Orchestre Lamoureux w Salle Gaveau.