Konferencja ZNP "Płace nauczycieli i braki kadrowe". Broniarz: Nie ma pieniędzy w przyszłorocznym budżecie na podwyżki dla nauczycieli

- To drugi rok, w którym zamrożone będą pensje, co w połączeniu ze stale rosnącą inflacją oznacza, że nauczyciele nie tylko nie dostają podwyżek, ale będą zarabiać coraz mniej - tłumaczył.

- Są miejsca w Polsce, np. w małych miasteczkach i na wioskach, gdzie nauczyciele są najlepiej opłacaną grupą zawodową. W wielu szkołach pracują 27 godzin przy tablicy, czyli wyrabiają półtora etatu i są to nauczyciele, którzy zarabiają po 5-6 tys. zł na rękę. To w Polsce nie jest złe wynagrodzenie. Jeśli policzymy średnią godzin przy tablicy wypracowywaną przez nauczycieli w Polsce, to jest to 21 godzin tygodniowo, a nie 18 – mówił w rozmowie z polskatimes.pl minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w sierpniu.

- Chciałbym, żeby to była podwyżka kilkudziesięciu procentowa. Ale to jest cel, który musi być wypracowany ze związkami zawodowymi. Zapraszamy do rozmów – odnosił się do podwyżek dla nauczycieli na początku ścieżki zawodowej.

W rozmowie z naszym portalem pytany był także o braki kadrowe wśród nauczycieli, jednak odpowiedział, że „nie jest pewien, czy nauczycieli ma być więcej”, ponieważ w Polsce sytuacja demograficzna jest „dramatyczna” i dzieci w szkołach będzie ubywać. - To, że występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów ścisłych, w dużych miastach, to takie trudności występowały zawsze, ale to wszystko jest do pokonania. Nie są to głębokie problemy – stwierdził minister Czarnek.