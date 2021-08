Powrót do szkół i nauki stacjonarnej, a czwarta fala pandemii koronawirusa. Jak wyglądają przygotowania rządu?

Już we wrześniu dzieci i młodzież wrócą do szkoły po wakacjach. Na tę chwilę planowy jest powrót do nauki stacjonarnej. Rząd podkreśla, że szkoły są na to przygotowane i patrząc na procent zaszczepionych nauczycieli, wprowadzane procedury, a także działania podejmowane przez rząd.

– Do 32 tys. miejsc z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju, wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek, maseczek, różnego rodzaju środków ochrony fizycznej i przede wszystkim wszystkie środki, które zostały zapotrzebowane przez szkoły w proporcji do liczby uczniów, nauczycieli – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.