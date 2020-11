Konferencja Mateusza Morawieckiego. Co dalej z obostrzeniami? Premier ma przedstawić plan znoszenia restrykcji po 29 listopada

Nie pojawiło się oficjalne potwierdzenie ewentualnej konferencji prasowej, jednak mówi się, że dzisiaj albo w poniedziałek zostanie zaprezentowany plan dotyczący obostrzeń. Obecne ograniczenia obowiązują do 29 listopada, czyli do końca przyszłego tygodnia.

– Na razie na pewno do 29 listopada chcemy utrzymać ten stan regulacji zabezpieczających, jaki mamy w tej chwili. Rzeczywiście dzisiaj będziemy mieli takie spotkanie, naradę z panem premierem, na której podejmiemy decyzje co dalej. Chcemy narzucić taką perspektywę planowania, tzn., żebyśmy wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli co nas czeka – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w „Sednie sprawy” Radia Plus.

– Jeżeli chodzi o to, co się zadzieje po 29 listopada, to jeżeli się sytuacja, tutaj zastrzeżenie, epidemiczna się nie zmieni, możemy liczyć na pewne zmniejszenie obostrzeń- dodał z kolei Piotr Müller w „Jeden na jeden” TVN24.