Poluzowania których obostrzeń Polacy chcą najbardziej?

Koronawirus. Ponad 22 tysiące nowych zakażeń. Zmarło 626 osób. Prawdopodobnie dzisiaj premier Morawiecki ogłosi co dalej z obostrzeniami

Resort zdrowia poinformował w piątek o 22 464 nowych zakażeniach koronawiruse. Ostatniej doby zmarło 626 osób. - Jeżeli chodzi o to, co się zadzieje po 29 listopada, to jeżeli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, możemy liczyć na pewne zmniejszenie obostrzeń- zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.