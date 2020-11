Kolejny dobowy rekord zgonów. Zmarło 637 osób. Resort zdrowia poinformował także o niemal 24 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem

Mieszkam z osobą chorą na COVID-19. Co robić, by nie zakazić się koronawirusem? Odpowiadamy na często zadawanie pytania

Mieszkasz z osobą chorą na COVID-19 i zastanawiasz, z czym to się wiąże? Ile czasu trwa kwarantanna domowa? Jak postępować z osobą zarażoną, by zmniejszyć ryzyko infekcji nowym koronawirusem? Podpowiadamy, jak postępować z chorym, jak zadbać o higienę w mieszkaniu, a także co zrobić, gdy podczas kwarantanny pojawią się objawy świadczące o zakażeniu SARS-CoV-2.