Komisja Europejska podpisuje trzecią umowę z BioNTech-Pfizer na dodatkowe 1,8 mld dawek

Komisja Europejska podpisała trzecią umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer. W ten sposób zarezerwowano dodatkowe 1,8 mld dawek w imieniu państw członkowskich UE na okres od końca 2021 r. do 2023 r.

Pozwoli to na zakup 900 mln dawek obecnej szczepionki i szczepionki dostosowanej do wariantów, z opcją zakupu dodatkowych 900 mln dawek.

Umowa wymaga, aby produkcja szczepionek była prowadzona w UE oraz aby istotne składniki pochodziły z UE. Przewidziano w niej również, że od momentu rozpoczęcia dostaw w 2022 r. dostawy do UE są zagwarantowane.

Dzięki ugruntowanej współpracy z firmami w ramach obecnych umów i wprowadzonym rozwiązaniom zapewnione zostaną terminowe dostawy dawek. Zwiększono możliwość odsprzedania lub przekazania dawek przez państwa członkowskie krajom znajdującym się w potrzebie poza UE lub za pośrednictwem COVAX, co przyczyni się do zapewnienia globalnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionki na całym świecie. Ta nowa umowa wzmocni zdolności produkcyjne UE w zakresie szczepionek, umożliwiając tym samym obsługę innych rynków na całym świecie.