Młodzi nie chcą się szczepić? Kraska: Z grupy, która nie będzie zaszczepiona, na jesieni może być nowa zwyżka nowych zakażeń

- Może trzeba rozszerzyć zachęty do szczepień, Polacy są mądrym nadzorem i myślę, że to zrozumieją – ocenił.

Apel do nastolatków

Patrząc na dane z ministerstwa, do tej pory w grupie wiekowej 18-30 lat wykonano 1,1 mln szczepień. Natomiast według danych z wczoraj, przez 3 możliwe dni, na szczepienie zarejestrowało się ok 70. tys., czyli 10 proc. młodzieży w wieku od 16 do 18 lat.

Wiceminister Kraska w środę na antenie Telewizji Republika zaapelował do młodych osób, by się rejestrowali. Podkreślił, że nowe mutacje koronawirusa są "wrażliwe na osoby młode, co widać w szpitalach, gdzie osoby młode przechodzą go w sposób ciężki".