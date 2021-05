Światowa Organizacja zdrowia apeluje: nie szczepcie dzieci, oddajcie te szczepionki biednym krajom!

Emocjonalny apel szefa Światowej Organizacji Zdrowia, by bogate kraje wstrzymały się ze szczepieniem dzieci przeciw Covid-19, a przekazały szczepionki biednym krajom, nie spotkał się ze spodziewanym odzewem.

Po słowach dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),który zaapelował do bogatych państw, by wstrzymały się ze szczepieniem dzieci i przekazały te specyfiki biednym krajom, rozgorzała ostra dyskusja. Jak na razie jednak żaden z krajów nie zadeklarował, że zdecyduje się na taki szlachetny gest. Tedros Ghebreyesus mówił powiedział, że rozumie, dlaczego niektóre kraje chcą szczepić dzieci i młodzież, ale dodał: teraz zachęcam ich do ponownego przemyślenia tego kroku. W krajach o niskim i średnim dochodzie podaż szczepionek przeciwko Covid-19 nie wystarczyła nawet do uodpornienia pracowników służby zdrowia, a szpitale są zalewane ludźmi, którzy pilnie potrzebują opieki, która może im uratować życie, dodawał. Ghebreyesus mówił nie tylko o tym, że zamożniejsze kraje powinny odłożyć swoje plany podawania dzieciom i nastolatkom szczepionek przeciwko Covid-19 i zamiast tego przekazywać szczepionki krajom o niskich dochodach, ale też we-zwał kraje do dostarczania większej liczby szczepionek do globalnego programu sprawiedliwego dostępu do szczepionek Covax.

Międzynarodowa dystrybucja szczepionek przeciwko koronawirusowi pozostaje bardzo nierówna. Odkąd tylko pierwsze szczepionki zostały zatwierdzone do użycia w grudniu ubiegłego roku, bogatsze kraje wykupiły większość specyfików. Trwał i nadal odbywa się prawdziwy wyścig, aby zaszczepić jak największą część swojej populacji. Swoje uwagi wypowiadał Ghebreyesus, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przedstawiał plany jak najszybsze-go rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Biden dodał, iż ma nadzieję, że 70 proc. dorosłych Amerykanów otrzyma co najmniej jedną dawkę szczepionki Covid-19 do 4 lipca, kiedy to rodziny spotkają się razem z okazji Dnia Niepodległości. W międzyczasie Kanada zezwoliła na stosowanie szczepionki przeciw Covid-19 firmy Pfizer u dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Prowincja Alberta, w której występuje najwyższy wskaźnik zakażenia koronawiwirus w kraju, rozpoczęła już szczepienia obywateli w wieku powyżej 12 lat.

W Szwajcarii kilka dni temu w niektórych regionach zaczęto oferować 16-latkom terminy szczepień Covid. Do tej pory najwięcej szczepionek podały Stany Zjednoczone i Chiny, a na trzecim miejscu znalazły się Indie. Ale podczas gdy prawie cała Europa i Ameryka rozpoczęły kampanie szczepień, kilka krajów w Afryce wciąż jeszcze ich nawet nie rozpoczęło. Około 30 krajów na świecie otrzymało zaledwie 0,3 proc. potrzebnych szczepionek. Co oznacza, że dokonanie wyboru nawet wśród pracowników służby zdrowia jest bardzo trudne, nie mówiąc już o innych grupach społecznych, nie wspominając, rzecz jasna, o najmłodszych. Swój apel do bogatszych krajów Ghebreyesus wypowiadał pod-czas omawianiu postępów program Covax. Powstał on z myślą o pomocy w szczepieniach krajom najbiedniejszym, których nie stać na te specyfiki. Program opracowano w celu za-szczepienia najpierw 20 proc. populacji w 92 biedniejszych krajach, które się zgłosiły, poczynając od pracowników służby zdrowia.

Program ten jest współprowadzony przez WHO, Global Vaccine Alliance (Gavi) i Coalition for Epidemic Preparedness In-novations (Cepi), z funduszem ONZ dla dzieci Unicef jako kluczowym partnerem wdrożeniowym. WHO twierdzi, że można mówić o katastrofie moralnej, która może znacznie wpłynąć na więcej krajów o niskich dochodach. Stąd apel dr Tedrosa do bogatszych państw, by się podzieliły tymi szczepionkami, które chciały przeznaczyć dla swoich dzieci. Szef WHO ostrzegł również, że drugi rok pandemii może być bardziej śmiercionośny niż pierwszy, a sytuacja w Indiach budzi najwyższe zaniepokojenie. W Indiach wielu pracowników służby zdrowia na pierwszej linii zajmujących się pacjentami z koronawirusem nie zostało zaszczepionych, a niektórzy umierają. Poważny niedobór dawek pojawił się podczas śmiertelnej drugiej fali koronawirusa i już pojawiły się ostrzeżenia o zbliżającej się trzeciej fali.

Do normalności wrócimy po wakacjach?