Kolejny rekord zakażeń w tym roku. Prawie 30 tysięcy nowych przypadków. "Najpóźniej w czwartek poznamy nowe obostrzenia"

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 978 nowych zakażeniach, to najwyższy wynik w tym roku. Poinformowano także o śmierci 575 osób. - Musimy podejmować trudne decyzje, bo sytuacja pandemiczna wpływa na funkcjonowanie służby zdrowia i całego kraju - mówił w środę rano szef KPRM Micha Dworczyk.

Sytuacja nie wygląda dobrze. We wtorek mieliśmy 16 741 nowych zakażeń koronawirusem, to o 2 345 więcej niż tydzień wcześniej. Natomiast dzisiejszy wynik, to wzrost aż o 13 237 w porównaniu do wczoraj i o 4 926 w porównaniu do środy z ubiegłego tygodnia.

Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województwa śląskiego (4 605), które wyprzedziło niechlubnego lidera tego zestawienia- województwo mazowieckie (4 308). Na trzecim miejscu znalazło się województwo Wielkopolskie z wynikiem poniżej 4 tysiecy nowych przypadków (3 188). Jednocześnie poinformowano, że z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 2 120 671. Natomiast do tej pory z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 50 340 osób.

Dzienny raport o koronawirusie: zajęte łóżka COVID-19 – 26 511 z 35 444 dostępnych

z dostępnych zajęte respiratory - 2 537 z 3 366 dostępnych

z dostępnych osoby objęte kwarantanną – 396 701

osoby, które wyzdrowiały – 1 707 846

Nowe obostrzenia najpóźniej w czwartek Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował, że wiele wskazuje na to, iż podczas Wielkanocy będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia. - Musimy podejmować trudne decyzje, bo sytuacja pandemiczna wpływa na funkcjonowanie służby zdrowia i całego kraju – mówił Micha Dworczyk w Polsat News, dodając, że inne kraje UE także zaostrzają pandemiczne przepisy.

Dodał, że szczegółowe informacje na temat obostrzeń rząd przekaże w czwartek. - Jak będą decyzje, będziemy je precyzyjnie komunikować. Patrząc na dynamikę zakażeń, musimy ograniczać transmisję wirusa, aby mniej pacjentów trafiało do szpitali.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Wadowicach poinformował, że "najpóźniej" w czwartek przedstawione zostaną nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie. - Wokół nas Niemcy i Czesi wprowadzają nowe obostrzenia i my w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze- mówił premier.

- Będziemy komunikować zestaw dodatkowych obostrzeń najpóźniej pojutrze. Co do zakresu czasowego obowiązywania, to będziemy je prezentować na okres dwóch tygodni – czyli tydzień poprzedzający święta Wielkanocy i tydzień po- przekazał. Jednocześnie podkreślił, że obostrzeniami rząd chce uprzedzić trendy oraz jeszcze trudniejsze scenariusze, które są wypracowywane przez ekspertów. Zakażenia z ostatnich dni: 23 marca- 16 741 przypadków

22 marca- 14 578 przypadków

21 marca- 21 849 przypadków

20 marca- 26 405 przypadków

19 marca- 25 998 przypadków

18 marca- 27 278 przypadków

17 marca- 25 052 przypadki

16 marca- 14 396 przypadków

15 marca- 10 896 przypadków

