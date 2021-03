Dodatkowe obostrzenia w Wielkanoc niemal pewne. Dworczyk: Dziś ponad 29 tys. zakażeń

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przekazał, że prawdopodobnie w tegoroczne Święta Wielkanocne obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia. Dodał także, że w środę liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 przekroczy 29 tysięcy. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że spotka się dziś z władzami kościelnymi, aby przedyskutować m.in. kwestę limitów osób w świątyniach.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował, że wiele wskazuje na to, iż podczas Wielkanocy będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia. - Musimy podejmować trudne decyzje, bo sytuacja pandemiczna wpływa na funkcjonowanie służby zdrowia i całego kraju – mówił Micha Dworczyk w Polsat News, dodając, że inne kraje UE także zaostrzają pandemiczne przepisy.

Dodał, że szczegółowe informacje na temat obostrzeń rząd przekaże w czwartek. - Jak będą decyzje, będziemy je precyzyjnie komunikować. Patrząc na dynamikę zakażeń, musimy ograniczać transmisję wirusa, aby mniej pacjentów trafiało do szpitali. Mamy powyżej 75 proc. zajętych łóżek covidowych i respiratorów - przekazał.

W środę ponad 29 tys. zakażeń – Oczywiście czekamy jeszcze na ostatnie dane, ale wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ponad 29 tysięcy nowych zachorowań będziemy mieli. To trend wzrostowy w porównaniu do zeszłego tygodnia – przekazał Dworczyk.

Jak dodał, wczoraj też mieliśmy trend wzrostowy w porównaniu do zeszłego wtorku. W związku z tym musimy podejmować trudne decyzje związane z rozwojem sytuacji pandemicznej, która przekłada się też na funkcjonowanie całej służby zdrowia i całego kraju – stwierdził.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że rosnąca w szybkim tempie liczba skłania do tego, by rozważyć zaostrzenie obostrzeń. - Zastanawiamy się nad tym, czy zrobić to regionalnie, czy ogólnokrajowo. Jesteśmy w trakcie analiz – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Pytany o kwestię Świąt Wielkanocnych stwierdzi, że „na razie to problemem nie jest czas Wielkiejnocy, ale te dwa tygodnie, które zostały do święta”. - Głównym źródłem ognisk są miejsca pracy. Najważniejszą rzeczą jet namawianie do pracy zdalnej tam, gdzie jest to możliwe - mówił minister.

Co z kościołami? Niedzielski poinformował, że jeszcze w środę spotka się z władzami kościelnymi, aby omówić m.in. kwestie bezpieczeństwa podczas Wielkanocy. Przypomniał, że obecne normy w sklepach wielkopowierzchniowych i kościołach są takie same - 1 osoba na 15 m kw.

Dodał jednak, że otrzymuje informacje, iż owe limity nie są często przestrzegania i trzeba zweryfikować ich realność.

Niedzielski wskazał, że będzie dążył do tego, aby regulacje stosowane dotyczące różnych obiektów, miejsc czy sektorów nie były dyskryminujące. W tym samym tonie wypowiadał się dzień wcześniej pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. - Pragnę zwrócić uwagę, że nie ma żadnej dowolności. Jeżeli idziemy do sklepu spożywczego, to jest tam obowiązek, że jedna osoba może przebywać na 15 mkw. Dokładnie tak samo jest w kościele. Także nie można dyskryminować jednej instytucji kosztem drugiej, dla wszystkich zasady są takie same – stwierdził na konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera.

W czwartek informacja nt. obostrzeń Zgodnie z zapowiedziami wiceministra zdrowia Waldemara Kraski w środę zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym będzie omawiana kwestia nowych obostrzeniach. Swoje rekomendacje przedstawi także Rada Medyczna. We wtorek premier Mateusz Morawiecki przekazał, że „nowy zestaw obostrzeń - o którym rząd będzie komunikować najpóźniej w czwartek - obejmie okres dwóch tygodni, czyli tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne i tydzień po świętach”. Z kolei podczas środowej konferencji doprecyzował, że obostrzenia zostaną ogłoszone w czwartek rano. Premier tłumaczył, że z punktu widzenia obostrzeń rząd podejmuje decyzję w oparciu o kilka parametrów jednocześnie. Pierwszym z nich jest „tendencja dotycząca wzrostu zakażeń, czy w ogóle trend w obszarze zakażeń”, wraz z liczba osób hospitalizowanych. - Kolejna to ta najbardziej tragiczna, najsmutniejsza okoliczność, która wiąże się ze zgonami naszych obywateli. A jeszcze inna to liczba łóżek respiratorowych. Wreszcie bierzemy też pod uwagę to, co dzieje się w krajach nas otaczających - wyliczał.

