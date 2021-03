Dworczyk: Będą nowe zasady szczepień. Przekażemy je w piątek

Szef KRPM Michał Dworczyk zapowiedział, że prawdopodobnie w piątek rząd przedstawi nowe zasady, na których w drugim kwartale będą odbywały się szczepienia. Dodał także, że wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca, a kościoły nie będą na razie zamykane.

Michał Dworczyk oświadczył na konferencji prasowej, że „ostatnie 24 godziny są dowodem na to, że wraca zainteresowanie preparatem AstraZeneki”. - Terminy na szczepienie na bieżąco są uzupełniane przez punkty szczepień (…) Od wczoraj zapisało się ponad milion osób – przekazał.

Dodał, że deklaracje dotyczące dostaw szczepionek są bardzo optymistyczne. - Wierzę, że w drugim kwartale a może do końca maja zakończymy szczepienie osób z etapu pierwszego – mówił Dworczyk.

Brak terminów Szef KPRM przekazał, że z sytuacjami braku terminów mamy do czynienia aktualnie w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. - Prosimy państwa - jeżeli dzwoniąc dzisiaj, nie znajdziecie terminu w swojej okolicy, zadzwońcie jutro lub pojutrze – apelował. - Wszystkie szpitale, w których znajdują się punkty szczepień, są w absolutnej większości zaangażowane w walkę z COVID-19. Narodowy Program Szczepień to dla nas szansa na powrót do normalności społecznej i gospodarczej – mówił.

Zmiany w systemie szczepień Pełnomocnik rządu ds. szczepień przekazał, że prawdopodobnie w piątek rząd przedstawi nowe zasady, na których w drugim kwartale będą odbywały się szczepienia. - Chcemy wprowadzić pewne zmiany, które spowodują, że system będzie jeszcze bardziej wydajny – mówił.

Michał Dworczyk poinformował, że w tej chwili w grupie seniorów powyżej 70. roku życia osób, które się zgłosiły, a nie było terminów, jest około 600 tysięcy osób. Kiedy szczepionka Johnson&Johnson? Dworczyk pytany był przez dziennikarzy, kiedy w Polsce dostępna będzie amerykańska szczepionka Johnson&Johnson. Minister odpowiedział, że według zapewnień producenta szczepionki mają trafić do nas w maju, ale póki co nie mamy żadnego oficjalnego dokumentu, który by zobowiązywał producenta do dotrzymania tego terminu.

Co z kościołami? Minister pytany był także o wytyczne epidemiczne ws. kościołów oraz o to, czy będą one w najbliższym czasie zamykane. - Pragnę zwrócić uwagę, że nie ma żadnej dowolności. Jeżeli idziemy do sklepu spożywczego, to jest tam obowiązek, że jedna osoba może przebywać na 15 mkw. Dokładnie tak samo jest w kościele. Także nie można dyskryminować jednej instytucji kosztem drugiej, dla wszystkich zasady są takie same – stwierdził Dworczyk.

Lockdown możliwy od niedzieli