Kiedy dzieci wrócą do szkół? Minister edukacji podał datę

O to kiedy uczniowie będą mogli powrócić do nauki stacjonarnej pytany był na antenie Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Zakładamy, że ten obecny lockdown będzie trwał trzy tygodnie, stąd te rozporządzenia do 11 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, 12 kwietnia będzie powrót do szkół. Powtarzam: jeśli będzie to możliwe z uwagi na uwarunkowania pandemiczne – przekazał.